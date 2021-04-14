Покеттино о матче с «Баварией»: «Внутри я будто заживо сварился»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино поделился впечатлениями после матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1). В первой игре парижане победили 3:2 и по сумме двух матчей вышли в полуфинал.

«Мы были очень сосредоточенными, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 14 апреля. — Был по-настоящему сложный матч. Очень рад за своих футболистов. Выход в полуфинал — это большое событие для нас всех.

Сложно наслаждаться игрой, когда стоишь у бровки, но я пытаюсь. Каждый раз со стороны кажется, что я сохраняю хладнокровие. Но внутри меня бурлят нервы, настоящий соревновательный стресс. Это тот адреналин, который всем нам нравится. Ну а сегодня получился фантастический матч.

Когда я сидел дома без работы, такого адреналина мне не хватало. Конечно, я нервничал, речь ведь о главном клубном турнире. Внутри я будто заживо сварился.

«Во время игры мы прилагали много усилий для того, чтобы поправить свою расстановку на поле. Чтобы улучшить картину игры, особенно на флангах.

На этот раз мы уже не позволили сопернику так часто врываться в наши владения на высокой скорости. Жаль, что сами не забили, но сейчас мы все равно очень рады происходящему».

В полуфинале «ПСЖ» сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Боруссия».