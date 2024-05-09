Анчелотти — о выходе в финал: «Это просто что-то волшебное»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Баварией» (2:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Это часто случалось с нами. И это случилось снова. Болельщики, которые нас подталкивают, фантастический стадион, игроки, которые никогда не перестают верить... Это просто что-то волшебное. Мы не опустили голову в сложный момент, когда пропустили. Болельщики здорово нам помогли. Они показали, что понимают, какой сезон мы проводим. Даже я не ожидал от нас такого. Они были на высоте. И вдохновили игроков.

У нас было так много проблем, так много серьезных травм, не только у тех, кто выбыли из игры на длительный срок. Мы потеряли Винисиуса, Беллингема и других на приличное время, но никто об этом особо не говорил. У игроков этой команды фантастические способности и характер», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

Мадридская команда выиграла по сумме двух матчей (2:2 и 2:1), поэтому вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Боруссией», которая обыграла «ПСЖ». Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».