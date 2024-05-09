Болельщики «Реала» заблокировали машину Рюдигера после выхода в финал Лиги чемпионов

Испанское издание Marca опубликовало видео, на котором защитник «Реала» Антонио Рюдигер празднует выход в финал Лиги чемпионов. Болельщики мадридской команды окружили машину немца, который в это время улыбался и танцевал под кричалки фанатов.

Мадридская команда выиграла по сумме двух матчей (2:2 и 2:1), поэтому вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Боруссией», которая обыграла «ПСЖ». Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».