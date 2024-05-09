Нойер: «Мы вели 1:0 до 85-й минуты и проиграли концовку»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал поражение от «Реала» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Любой, кто когда-либо играл в футбол, знает, что мы сейчас чувствуем. Мы вели 1:0 до 85-й минуты и проиграли концовку. Это чрезвычайно горько. Мы вплотную приблизились к Лондону, увидели себя в финале, и теперь у меня просто нет слов», — цитирует пресс-служба УЕФА Нойера.

Мадридская команда выиграла по сумме двух матчей (2:2 и 2:1), поэтому вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Боруссией», которая обыграла «ПСЖ». Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».