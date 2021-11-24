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«Не заслужил своей игрой». Аршавин объяснил, почему Дзюба не забил пенальти «Мальме»

01:24
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Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин считает, что Артем Дзюба не заслужил своей игрой забить пенальти в матче 5-го тура Лиги чемпионов против «Мальме» (1:1). На 52-й минуте форвард пробив по центру — и вратарь Юхан Далин отразил его попытку.

«Почему не забил Артем пенальти? Потому что не заслужил своей игрой забить. Он много таких пенальти забил. Конечно, здесь немного повезло вратарю», — сказал Аршавин в эфире «Все на матч».

Мальме — Зенит

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Евгений Козинов все материалы автора

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