«Не заслужил своей игрой». Аршавин объяснил, почему Дзюба не забил пенальти «Мальме»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин считает, что Артем Дзюба не заслужил своей игрой забить пенальти в матче 5-го тура Лиги чемпионов против «Мальме» (1:1). На 52-й минуте форвард пробив по центру — и вратарь Юхан Далин отразил его попытку.

«Почему не забил Артем пенальти? Потому что не заслужил своей игрой забить. Он много таких пенальти забил. Конечно, здесь немного повезло вратарю», — сказал Аршавин в эфире «Все на матч».