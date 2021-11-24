«Это слабый «Мяльме». Быстров разнес «Зенит» за матч со шведами

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал сине-бело-голубых за игру против «Мальме» (1:1) в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Также он остался недоволен назначенным пенальти в концовке встречи.

«Зенит» должен был по-другому играть с такой командой. Она вообще не в порядке. Это слабый «Мяльме». Да, «Мальме» — «Мяльме». Где завоевывать преданность болельщиков, как не в Лиге чемпионов? Где себя показывать? Не только же в Питере болеют за команду. После такой игры, вряд ли у «Зенита» прибавится болельщиков, а покажи яркую красивую игру и завтра бы все говорили.

К сожалению, исход матча решил судья. Сомнительный пенальти на 93-й минуте. Нельзя такие ставить в конце матча.

По Семаку было видно, что он не был доволен ни игрой, ни результатом", — сказал Быстров в эфире «Все на матч».