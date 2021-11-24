Лига чемпионов-2021/22: турнирная таблица группы E после матчей 5-го тура

«Барселона» и «Бенфика» сыграли вничью в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра закончился со счетом 0:0.

Встречу обслуживала российская бригада арбитров, которую возглавлял Сергей Карасев.

Из группы E в плей-офф Лиги чемпионов досрочно уже вышла мюнхенская «Бавария».