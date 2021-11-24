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Лига чемпионов-2021/22: турнирная таблица группы E после матчей 5-го тура

01:22
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«Барселона» и «Бенфика» сыграли вничью в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра закончился со счетом 0:0.

Встречу обслуживала российская бригада арбитров, которую возглавлял Сергей Карасев.

Из группы E в плей-офф Лиги чемпионов досрочно уже вышла мюнхенская «Бавария».

Группа E

И

В

Н

П

М

О

Бавария

5

5

0

0

19-3

15

Барселона

5

2

1

2

2-6

7

Бенфика

5

1

2

2

5-9

5

Динамо К

5

0

1

4

1-9

1

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры