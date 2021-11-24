Лига чемпионов-2021/22: турнирная таблица группы E после матчей 5-го тура
01:22
«Барселона» и «Бенфика» сыграли вничью в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра закончился со счетом 0:0.
Встречу обслуживала российская бригада арбитров, которую возглавлял Сергей Карасев.
Из группы E в плей-офф Лиги чемпионов досрочно уже вышла мюнхенская «Бавария».
|
Группа E
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
5
|
5
|
0
|
0
|
19-3
|
15
|
5
|
2
|
1
|
2
|
2-6
|
7
|
5
|
1
|
2
|
2
|
5-9
|
5
|
5
|
0
|
1
|
4
|
1-9
|
1
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