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«Рассчитывал на другой исход. Я расстроен». Боярский — о переносе финала Лиги чемпионов

Боярский отреагировал на перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Михаил Боярский.
Фото Кристина Коровникова

Народный артист РСФСР, болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о переносе финала Лиги чемпионов-2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж.
«Не удивлен. Конечно, я рассчитывал на другой исход, но что поделать... Я расстроен», — сказал Боярский «СЭ».
Ранее, 25 февраля, исполнительный комитет УЕФА на внеочередном заседании принял решение о переносе финала Лиги чемпионов-2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж. Новым местом проведения матча стал «Стад де Франс».

Финал пройдет 28 мая и начнется в 21.00 мск.

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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