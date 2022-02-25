Народный артист РСФСР, болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о переносе финала Лиги чемпионов-2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж.

«Не удивлен. Конечно, я рассчитывал на другой исход, но что поделать... Я расстроен», — сказал Боярский «СЭ».

Ранее, 25 февраля, исполнительный комитет УЕФА на внеочередном заседании принял решение о переносе финала Лиги чемпионов-2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж. Новым местом проведения матча стал «Стад де Франс».

Финал пройдет 28 мая и начнется в 21.00 мск.