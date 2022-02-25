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Сегодня, 13:28

Широков высказался о переносе финала ЛЧ из Санкт-Петербурга

Мария Куцубеева
Корреспондент
Роман Широков.
Фото Global Look Press

Бывший игрок ЦСКА, «Спартака» и «Зенита» Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение УЕФА перенести финал Лиги чемпионов во Францию.
«Для меня загадка, почему решили перенести финал из Санкт-Петербурга. Надо спрашивать организаторов, почему принято такое решение. Успеют ли во Франции подготовиться к финалу? Там же все не на авось делалось. Все было готово. На стадионе, который будет принимать финал, проводился ни один международный матч, да и финалы были. У них уже все отработано» — сказал Широков «СЭ».
Ранее, 25 февраля, стало известно, что УЕФА официально назначил новым местом проведения финального матча «Стад де Франс» во Франции — домашний стадион «ПСЖ».
Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге должен был пройти 28 мая 2022 года.

Роман Широков
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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