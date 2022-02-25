Захарова прокомментировала перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга во Францию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на решение УЕФА о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.

«Перенос финала Лиги чемпионов? Несправедливо было не замечать 8 лет измывательств и убийство в центре Европы, не принимать санкции в отношении националистических ублюдков, вводить ограничения против России за поддержку гражданского населения в Донбассе и политического урегулирования», — заявила Захарова «СЭ».

Новым местом проведения финального матча стал «Стад де Франс». Финал пройдет 28 мая и начнется в 23.00 (мск).

В пятницу, 25 февраля, президент РФС Александр Дюков заявил, что организация не поддерживает решение УЕФА.