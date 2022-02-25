Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 13:54

Захарова прокомментировала перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга во Францию

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Мария Захарова.
Фото Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на решение УЕФА о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.

«Перенос финала Лиги чемпионов? Несправедливо было не замечать 8 лет измывательств и убийство в центре Европы, не принимать санкции в отношении националистических ублюдков, вводить ограничения против России за поддержку гражданского населения в Донбассе и политического урегулирования», — заявила Захарова «СЭ».

Новым местом проведения финального матча стал «Стад де Франс». Финал пройдет 28 мая и начнется в 23.00 (мск).

В пятницу, 25 февраля, президент РФС Александр Дюков заявил, что организация не поддерживает решение УЕФА.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
23
4
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Горд за «Зенит»! Он напоминал европейский топ-клуб. «Бетис» уже висел на канатах...» Мнение Орлова
Дерби против ЦСКА покажет на что способен «Спартак» Ваноли
«ВАР вытащил нас в 1/8 финала Лиги Европы». Что думают испанцы о матче «Зенита» и «Бетиса»
Медведев встал в один ряд с Кафельниковым и Сафиным. По числу первых ракеток Россия уступает только США
Биатлонистка чуть не умерла на Олимпиаде. Но как ни в чем не бывало возвращается на лыжню
Реклама
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/8 финала
В Кремле отреагировали на решение УЕФА перенести финал Лиги чемпионов в Париж
«Рассчитывал на другой исход. Я расстроен». Боярский — о переносе финала Лиги чемпионов
Широков высказался о переносе финала ЛЧ из Санкт-Петербурга
В Госдуме выразили сожаление в связи с переносом финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга
УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Петербурга в Париж
«Реал» удовлетворен игрой Карвахаля и не будет искать нового правого защитника летом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рассчитывал на другой исход. Я расстроен». Боярский — о переносе финала Лиги чемпионов

В Кремле отреагировали на решение УЕФА перенести финал Лиги чемпионов в Париж
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости