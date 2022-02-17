Мбаппе — лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.
23-летний француза стал автором победного гола в первом матче 1/8 финала с «Реалом» (1:0).
Помимо нападающего «ПСЖ», на звание лучшего игрока недели претендовали защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва и хавбек «Зальцбурга» Мохамед Камара.
В нынешнем сезоне на Мбаппе забил 22 мяча и отдал 16 результативных передач в 32 матчах за парижскую команду.
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