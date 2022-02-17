Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

23-летний француза стал автором победного гола в первом матче 1/8 финала с «Реалом» (1:0).

? Kylian Mbapp? takes Player of the Week for his match-winning display against Real Madrid ???#UCLPOTW | @PlayStationEU | #UCL pic.twitter.com/SuRoL53AgZ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 17, 2022

Помимо нападающего «ПСЖ», на звание лучшего игрока недели претендовали защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва и хавбек «Зальцбурга» Мохамед Камара.

В нынешнем сезоне на Мбаппе забил 22 мяча и отдал 16 результативных передач в 32 матчах за парижскую команду.