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Мбаппе — лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Карен Саркисян
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

23-летний француза стал автором победного гола в первом матче 1/8 финала с «Реалом» (1:0).

Помимо нападающего «ПСЖ», на звание лучшего игрока недели претендовали защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва и хавбек «Зальцбурга» Мохамед Камара.

В нынешнем сезоне на Мбаппе забил 22 мяча и отдал 16 результативных передач в 32 матчах за парижскую команду.

Килиан Мбаппе
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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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