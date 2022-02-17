За 100 дней до финала Лиги чемпионов на Дворцовой площади была представлена масштабная виртуальная проекция

17 февраля, ровно за 100 дней до проведения финального матча юбилейного 30-го розыгрыша Лиги чемпионов на Дворцовой площади была представлена масштабная виртуальная проекция.

В начале представления неоновые линии образовали главные достопримечательности Санкт-Петербурга: Исаакиевский собор, Дворцовый мост, Петропавловскую крепость и Медного всадника.

Затем на Дворцовой площади появилась проекция «Газпром Арены», а в конце виртуального светового шоу был представлен Кубок турнира.

Финал ЛЧ сезона-2021/2022 пройдет 28 мая 2022 года на «Газпром Арене». Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.