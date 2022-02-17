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За 100 дней до финала Лиги чемпионов виртуальная проекция превратила <br /> Дворцовую площадь в «Газпром Арену»

За 100 дней до финала Лиги чемпионов на Дворцовой площади была представлена масштабная виртуальная проекция
Анна Горшкова
Корреспондент

17 февраля, ровно за 100 дней до проведения финального матча юбилейного 30-го розыгрыша Лиги чемпионов на Дворцовой площади была представлена масштабная виртуальная проекция.

В начале представления неоновые линии образовали главные достопримечательности Санкт-Петербурга: Исаакиевский собор, Дворцовый мост, Петропавловскую крепость и Медного всадника.

Затем на Дворцовой площади появилась проекция «Газпром Арены», а в конце виртуального светового шоу был представлен Кубок турнира.

Финал ЛЧ сезона-2021/2022 пройдет 28 мая 2022 года на «Газпром Арене». Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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