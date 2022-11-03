Мостовой — о «Бенфике» в плей-офф ЛЧ: «Приятно обогнать «ПСЖ» и бедный «Ювентус»

Экс-футболист «Бенфики» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на выход португальской команды в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе.

«Неожиданно и приятно обогнать «ПСЖ» и бедный «Ювентус». «Бенфика» в этом году и в чемпионате Португалии на первом месте. Играет здорово, забивает здорово. Сильное преображение команды, поэтому они заслуженно вышли дальше», — сказал Мостовой «СЭ».

12.11.2022 | Локомотив — Спартак

«Бенфика» вышла в плей-офф с первого места, «ПСЖ» — со второго, «Ювентус» стал третьим. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 7 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Мостовой выступал за «Бенфику» с 1991 по 1993 год.