Морено рассказал, что помогло «Вильярреалу» обыграть «Баварию»

Нападающий «Вильярреала» Жерар Морено признался, что команда очень рада выходу в полуфинал Лиги чемпионов. По сумме двух встреч «желтая субмарина» переиграла «Баварию».

«Мы очень рады. С тех пор, как узнали соперника на жеребьевке, неизменно повторяли себе, что можем это сделать. Вера и то, как сражается эта команда, помогли нам достичь этого.

Нас мотивировало все, что было сказано перед сегодняшним матчем. Сегодня они допустили ошибку, не сумев довершить начатое, и мы этим воспользовались. Просто невероятно, чего смогла добиться наша команда», — цитирует пресс-служба УЕФА Морено.

В первом матче «Вильярреал"выиграл со счетом 1:0, а в ответном была зафиксирована ничья (1:1), поэтому испанская команда прошла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против победителя противостояния «Бенфика» — «Ливерпуль» (первый матч — 1:3).