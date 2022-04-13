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Сегодня, 00:46

Морено рассказал, что помогло «Вильярреалу» обыграть «Баварию»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Вильярреала» Жерар Морено признался, что команда очень рада выходу в полуфинал Лиги чемпионов. По сумме двух встреч «желтая субмарина» переиграла «Баварию».

«Мы очень рады. С тех пор, как узнали соперника на жеребьевке, неизменно повторяли себе, что можем это сделать. Вера и то, как сражается эта команда, помогли нам достичь этого.

Нас мотивировало все, что было сказано перед сегодняшним матчем. Сегодня они допустили ошибку, не сумев довершить начатое, и мы этим воспользовались. Просто невероятно, чего смогла добиться наша команда», — цитирует пресс-служба УЕФА Морено.

В первом матче «Вильярреал"выиграл со счетом 1:0, а в ответном была зафиксирована ничья (1:1), поэтому испанская команда прошла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против победителя противостояния «Бенфика» — «Ливерпуль» (первый матч — 1:3).

Лига чемпионов. 1/4 финала
12 апр, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
1:1
Вильярреал
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034657--bayern-vs-villarreal/
Лига чемпионов УЕФА
ФК Вильярреал
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