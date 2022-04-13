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«Просто невероятно». Альбиоль — о победе над «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Альбиоль прокомментировал победу над «Баварией» по сумме двух матчей в 1/4 финала Лиги чемпионов
Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Вильяреала Рауль Альбиоль прокомментировал ничью с «Баварией» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. В первой встрече испанская команда выиграла (1:0).

«Просто невероятно. Нам пришлось приложить максимум усилий. Это победа всей нашей команды. Нам пришлось сильно попотеть в обоих матчах, но мы все же вышли в полуфинал — это большое достижение для «Вильяреала». Знали, что это будут долгие 90 минут и нам придется несладко», — цитирует пресс-служба УЕФА Альбиоля.

По итогам двух игр «Вильярреал» прошел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против победителя противостояния «Бенфика» — «Ливерпуль» (первый матч — 1:3).

Лига чемпионов. 1/4 финала
12 апр, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
1:1
Вильярреал
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034657--bayern-vs-villarreal/
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Вильярреал
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