Альбиоль прокомментировал победу над «Баварией» по сумме двух матчей в 1/4 финала Лиги чемпионов

Защитник «Вильяреала Рауль Альбиоль прокомментировал ничью с «Баварией» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. В первой встрече испанская команда выиграла (1:0).

«Просто невероятно. Нам пришлось приложить максимум усилий. Это победа всей нашей команды. Нам пришлось сильно попотеть в обоих матчах, но мы все же вышли в полуфинал — это большое достижение для «Вильяреала». Знали, что это будут долгие 90 минут и нам придется несладко», — цитирует пресс-служба УЕФА Альбиоля.

По итогам двух игр «Вильярреал» прошел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против победителя противостояния «Бенфика» — «Ливерпуль» (первый матч — 1:3).