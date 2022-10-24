Модрич выведен из заявки «Реала» на матч с «Лейпцигом» без объяснения причин

Полузащитник «Реала» Лука Модрич выведен из заявки команды на гостевой матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпциг», информирует пресс-служба команды.

Изначально футболист должен был лететь с командой в Германию, но в последний момент был исключен из заявки. Причины пока не сообщаются.

Хорват провел три матча в Лиге чемпионов в текущем сезоне, забив один гол.

Матч с «Лейпциг» — «Реал» состоится завтра, 25 октября. Начало — в 22.00 мск.