Колосков — о выплатах УЕФА за финал ЛЧ в Санкт-Петербурге: «Никаких поводов говорить, что что-то смягчилось, нет»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о выплатах УЕФА российской стороне компенсации за организацию финала ЛЧ-2022 в Санкт-Петербурге.

«Никакой сенсации нет. Не по нашей вине финал Лиги чемпионов не приехал в Санкт-Петербург в этом году. Мы в этом не виноваты! Мы на это событие потратили свой бюджет. Оргкомитет работал как только мог. Наши все посчитали и выставили УЕФА счет. Это правильно, однозначно. Никаких поводов говорить, что что-то смягчилось, нет. Это элементарная оплата тех расходов, которые мы понесли», — сказал Колосков «СЭ».

25 февраля УЕФА официально назначил новым местом проведения финального матча «Стад де Франс» во Франции — домашний стадион «ПСЖ». Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге должен был пройти 28 мая 2022 года на стадионе «Газпром Арена».

(Константин Белов)