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Министерство здравоохранения Вестфалии отклонило просьбу «Боруссии» провести матч с «Зенитом» со зрителями

14:37
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Министерство здравоохранения региона Северный Рейн-Вестфалия отклонило запрос дортмундской «Боруссии» на проведение матча группового турнира Лиги чемпионов с «Зенитом» в присутствии зрителей, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

В прошлую субботу «Боруссия» получила разрешение на присутствие 300 болельщиков на матче чемпионата Германии против «Шальке», однако не смогла добиться аналогичного разрешения на встречу с командой из Санкт-Петербурга.

Матч «Боруссия» — «Зенит» состоится сегодня, 28 октября, начало — в 23.00 (мск).

Следить за матчем «Боруссия» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ и по ссылке на сайте Матч ТВ.

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