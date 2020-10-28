Министерство здравоохранения Вестфалии отклонило просьбу «Боруссии» провести матч с «Зенитом» со зрителями

Министерство здравоохранения региона Северный Рейн-Вестфалия отклонило запрос дортмундской «Боруссии» на проведение матча группового турнира Лиги чемпионов с «Зенитом» в присутствии зрителей, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

В прошлую субботу «Боруссия» получила разрешение на присутствие 300 болельщиков на матче чемпионата Германии против «Шальке», однако не смогла добиться аналогичного разрешения на встречу с командой из Санкт-Петербурга.

? Der #BVB muss im ersten Heimspiel der diesj?hrigen #UCL-Saison heute Abend ohne Unterst?tzung von den Trib?nen auskommen.



?? https://t.co/ghaQ6Wjxhg — Borussia Dortmund (@BVB) October 28, 2020

Матч «Боруссия» — «Зенит» состоится сегодня, 28 октября, начало — в 23.00 (мск).

Следить за матчем «Боруссия» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ и по ссылке на сайте Матч ТВ.