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«Милан» впервые в истории стартовал с трех поражений в группе Лиги чемпионов

09:24
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«Милан» уступил «Порту» (0:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Таким образом, итальянская команда потерпела третье поражение подряд. Ранее они уступили «Ливерпулю» (2:3) и «Атлетико» (1:2).

По данным Opta Paolo, «Милан» впервые в истории стартовал с трех поражений в группе Лиги чемпионов.

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