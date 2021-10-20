«Милан» уступил «Порту» (0:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Таким образом, итальянская команда потерпела третье поражение подряд. Ранее они уступили «Ливерпулю» (2:3) и «Атлетико» (1:2).

По данным Opta Paolo, «Милан» впервые в истории стартовал с трех поражений в группе Лиги чемпионов.