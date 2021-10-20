Салах обошел Джеррарда по голам в Лиге чемпионов за «Ливерпуль»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах оформил дубль в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:2).

По данным портала Squawka, 29-летний нападающий установил новый рекорд клуба по количеству голов в турнире — 31.

Таким образом, Салах обошел бывшего капитана «Ливерпуля» Стивена Джеррарда, который забил 30 мячей в Лиге чемпионов.