Гризманн стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось сделать дубль и удалиться в одном матче

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн отметился историческим достижением в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (2:3), сообщает Opta.

30-летний француз стал первым футболистом в истории турнира, которому удалось сделать дубль и получить красную карточку в одном матче.

2+1 — Antoine Griezmann is the first player in UEFA Champions League history to score twice and be sent off. Comedown. — OptaJoe (@OptaJoe) October 19, 2021

Гризманн забил два гола в первом тайме встречи с «Ливерпулем», а на 52-й минуте получил прямую красную карточку за то, что ударил ногой по голове форварда мерсисайдцев Роберту Фирмину.