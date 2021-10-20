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Гризманн стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось сделать дубль и удалиться в одном матче

09:14
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Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн отметился историческим достижением в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (2:3), сообщает Opta.

30-летний француз стал первым футболистом в истории турнира, которому удалось сделать дубль и получить красную карточку в одном матче.

Гризманн забил два гола в первом тайме встречи с «Ливерпулем», а на 52-й минуте получил прямую красную карточку за то, что ударил ногой по голове форварда мерсисайдцев Роберту Фирмину.

Атлетико — Ливерпуль

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Иван Торопцев все материалы автора

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