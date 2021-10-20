Гризманн стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось сделать дубль и удалиться в одном матче
09:14
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн отметился историческим достижением в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (2:3), сообщает Opta.
30-летний француз стал первым футболистом в истории турнира, которому удалось сделать дубль и получить красную карточку в одном матче.
2+1 — Antoine Griezmann is the first player in UEFA Champions League history to score twice and be sent off. Comedown.— OptaJoe (@OptaJoe) October 19, 2021
Гризманн забил два гола в первом тайме встречи с «Ливерпулем», а на 52-й минуте получил прямую красную карточку за то, что ударил ногой по голове форварда мерсисайдцев Роберту Фирмину.
Читайте также
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю