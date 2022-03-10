Оуэн не ожидал увидеть хет-трик Бензема в матче с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Бывший форвард «Реала» Майкл Оуэн прокомментировал хет-трик Карима Бензема в матче с «ПСЖ» (3:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Никак не ожидал, что увижу такое. Вот это игрок — Бензема», — приводит слова Оуэна сайт УЕФА.

Бензема на 61-й минуте сравнял счет в матче с «ПСЖ», а затем забил еще два гола за две минуты. Благодаря форварду «Реал» вышел в четвертьфинал турнира.

34-летний Бензема стал самым возрастным автором хет-трика в Лиге чемпионов. Также он первый футболист в истории турнира, забивавший на протяжении 18 календарных лет.

Соперник «Реала» в четвертьфинале Лиги чемпионов определится по итогам жеребьевки, которая пройдет в Ньоне 18 марта.