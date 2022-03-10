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Сегодня, 01:43

Адан: «Спортинг» доволен тем, как завершает турнир»

Адан прокомментировал ничью с «Манчестер Сити»
Евгений Козинов
Корреспондент

Вратарь «Спортинга» Адан остался доволен игрой своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:0).

«После результата первого матча спасти противостояние было практически невозможно. Но мы должны гордиться, потому что это часть процесса. Команда лучше сыграла в обороне и доставила «Сити» проблемы. Мы довольны тем, как завершаем этот турнир», — цитирует пресс-служба УЕФА Адана.

В первом матче «Манчестер Сити» одержал крупную победу (5:0), поэтому вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
09 мар, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
0:0
Спортинг
Манчестер Сити
Эдерсон (Карсон, 73) Стоунс Зинченко Ляпорт (Мбете-Табу, 84) Иган-Райли Гюндоган Бернарду Силва (Макэйти, 46) Фернандинью Стерлинг Габриэл Жезус Фоден (Махрез, 46)
Спортинг
Адан Матеус Рейс Коатес Нету (Виржиния, 89) Порро (Эсгайю, 79) Инасио Угарте Табата Слимани (Феддаль, 89) Сарабия (Эдвардс, 58) Паулинью (Нуну, 78)
Предупреждения
Габриэл Жезус 39’  -  Паулинью 15’, Слимани 40’
Судьи
Мелер (Турция)
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Спортинг (Лиссабон)
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