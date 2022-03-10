Адан: «Спортинг» доволен тем, как завершает турнир»

Вратарь «Спортинга» Адан остался доволен игрой своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:0).

«После результата первого матча спасти противостояние было практически невозможно. Но мы должны гордиться, потому что это часть процесса. Команда лучше сыграла в обороне и доставила «Сити» проблемы. Мы довольны тем, как завершаем этот турнир», — цитирует пресс-служба УЕФА Адана.

В первом матче «Манчестер Сити» одержал крупную победу (5:0), поэтому вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.