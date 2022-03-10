Бензема — первый футболист в истории ЛЧ, забивавший на протяжении 18 календарных лет

«Реал» обыграл «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 3:1. В составе мадридской команды три гола забил нападающий Карим Бензема.

Форвард сначала сравнял счет на 61-й минуте, а затем забил еще два гола на 76-й и 78-й минутах.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, Бензема первый футболист в истории ЛЧ, забивавший на протяжении 18 календарных лет (2005-2022). Всего за карьеру 34-летний футболист забил 76 голов на турнире.

Соперник «Реала» в четвертьфинале Лиги чемпионов определится по итогам жеребьевки, которая пройдет в Ньоне 18 марта.