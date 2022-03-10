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Сегодня, 01:23

Бензема — первый футболист в истории ЛЧ, забивавший на протяжении 18 календарных лет

Анна Горшкова
Корреспондент

«Реал» обыграл «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 3:1. В составе мадридской команды три гола забил нападающий Карим Бензема.

Форвард сначала сравнял счет на 61-й минуте, а затем забил еще два гола на 76-й и 78-й минутах.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, Бензема первый футболист в истории ЛЧ, забивавший на протяжении 18 календарных лет (2005-2022). Всего за карьеру 34-летний футболист забил 76 голов на турнире.

Соперник «Реала» в четвертьфинале Лиги чемпионов определится по итогам жеребьевки, которая пройдет в Ньоне 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
09 мар, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
3:1
ПСЖ
Голы
Мбаппе, 39 (0:1), Бензема, 61 (1:1), Бензема, 76 (2:1), Бензема, 78 (3:1)
Реал
Куртуа Карвахаль (Васкес, 66) Эдер Милитау Алаба Начо Кроос (Камавинга, 58) Модрич Вальверде Бензема Асенсио (Родригу, 66) Винисиус Жуниор
ПСЖ
Доннарумма Хакими (Дракслер, 88) Кимпембе Маркиньюс Нуну Мендеш Верратти Паредес (Гей, 79) Данилу Перрейра (Ди Мария, 81) Мбаппе Неймар Месси
Предупреждения
Начо 43’, Винисиус Жуниор 44’, Карвахаль 60’, Васкес 88’  -  Паредес 7’, Доннарумма 62’, Хакими 81’, Кимпембе 83’
Судьи
Маккели (Голландия)
Источник: https://twitter.com/UEFAcom_ru/status/1501678252028567568?s=20&t=cmd7iJPKfLPdaOh9N5z5Dg
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