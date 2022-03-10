Нападающий «Спортинга» Маркус Эдвардс после ничьей с «Манчестер Сити» (0:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что его команда показала, как умеет играть.

«В первой игре нам не повезло. Сегодня мы показали, как умеем играть. Было приятно вернуться в Англию и увидеть всех моих друзей и родственников. В начале сезона я не ожидал, что буду играть в Лиге чемпионов. Я благодарен, что моя мечта стала реальностью», — цитирует пресс-служба УЕФА Эдвардса.

В первом матче «Манчестер Сити» одержал крупную победу (5:0), поэтому вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.