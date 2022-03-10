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Сегодня, 01:53

«Моя мечта стала реальностью». Эдвардс — после матча с «Манчестер Сити»

Эдвардс прокомментировал ничью против «Манчестер Сити»
Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Спортинга» Маркус Эдвардс после ничьей с «Манчестер Сити» (0:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что его команда показала, как умеет играть.

«В первой игре нам не повезло. Сегодня мы показали, как умеем играть. Было приятно вернуться в Англию и увидеть всех моих друзей и родственников. В начале сезона я не ожидал, что буду играть в Лиге чемпионов. Я благодарен, что моя мечта стала реальностью», — цитирует пресс-служба УЕФА Эдвардса.

В первом матче «Манчестер Сити» одержал крупную победу (5:0), поэтому вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
09 мар, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
0:0
Спортинг
Манчестер Сити
Эдерсон (Карсон, 73) Стоунс Зинченко Ляпорт (Мбете-Табу, 84) Иган-Райли Гюндоган Бернарду Силва (Макэйти, 46) Фернандинью Стерлинг Габриэл Жезус Фоден (Махрез, 46)
Спортинг
Адан Матеус Рейс Коатес Нету (Виржиния, 89) Порро (Эсгайю, 79) Инасио Угарте Табата Слимани (Феддаль, 89) Сарабия (Эдвардс, 58) Паулинью (Нуну, 78)
Предупреждения
Габриэл Жезус 39’  -  Паулинью 15’, Слимани 40’
Судьи
Мелер (Турция)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033907--man-city-vs-sporting-cp/
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Спортинг (Лиссабон)
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