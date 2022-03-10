«Реал» переиграл «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 3:1. В составе мадридской команды три гола забил нападающий Карим Бензема.

Французский форвард сначала сравнял счет на 61-й минуте, а затем забил еще два гола на 76-й и 78-й минутах. Как сообщает пресс-служба турнира, он стал самым возрастным автором хет-трика.

На данный момент Бензема 34 года и 80 дней. Всего за карьеру он забил 76 голов в Лиге чемпионов.

?? Karim Benzema = oldest player to score a hat-trick in the #UCL era (34 years, 80 days) ? pic.twitter.com/B0k9aCuZzX — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 9, 2022

Соперник «Реала» по 1/4 финала Лиги чемпионов определится по итогам жеребьевки, которая пройдет в Ньоне 18 марта.