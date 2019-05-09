Маурисио Покеттино: "Все герои, а Лукас Моура - супергерой"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино после победы над "Аяксом" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:2) посвятил выход в финал своей семьей. Также он назвал автора хет-трика Лукаса Моуру супергероем.

- Все герои, а Лукас Моура - супергерой, - цитирует пресс-служба УЕФА Покеттино. - Он это заслужил. Просто здорово, что мы в финале. Хочу, чтобы моя семья запомнила этот момент - это в том числе и для них.