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Маурисио Покеттино: "Все герои, а Лукас Моура - супергерой"

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Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино после победы над "Аяксом" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:2) посвятил выход в финал своей семьей. Также он назвал автора хет-трика Лукаса Моуру супергероем.

- Все герои, а Лукас Моура - супергерой, - цитирует пресс-служба УЕФА Покеттино. - Он это заслужил. Просто здорово, что мы в финале. Хочу, чтобы моя семья запомнила этот момент - это в том числе и для них.

Аякс - Тоттенхэм Хотспур

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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000983/match=2027159/index.html

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/2 финала
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