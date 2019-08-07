Матвеев объяснил, почему выпустил Берга в стартовом составе "Краснодара"

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев перед началом домашнего матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с "Порту" объяснил, почему в стартовом составе вышел новичок, нападающий Маркус Берг.

– Ари отыграл всю игру с "Зенитом", посчитали, что Берг сегодня будет более эффетивен, чем Ари. На "Порту" ничего не заканчивается, многие еще успеют сыграть. Берг с нами давно в тренировочном процессе, никаких сомнений нет, поэтому сегодня он в старте. Вандерсон? Сложно отвечать насколько он готов: 100 процентов или 90, надеемся, что полностью. Анализировали 4 игры португальцев на предсезонке. Зе Луиш начнет матч в запасе? Обычно он выходит на замену. Что знаем о новом "Порту"? Играют плотно, хорошо выходят из обороны в атаку, но делают ошибки. Матч состоит из двух игр, попытаемся сделать результата, – сказал Матвеев в эфире телеканала "Матч Премьер".

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Краснодар" - "Порту".

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Расписание и результаты матчей