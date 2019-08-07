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Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Расписание и результаты матчей

"Краснодар" впервые примет матч отбора Лиги чемпионов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
"Краснодар" впервые примет матч отбора Лиги чемпионов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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6 и 7 августа – первые матчи 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

7 августа, среда

"Краснодар" – "Порту". 20.00 (мск)

Краснодар – Порту

"Базель" – ЛАСК. 21.00 (мск)

Базель – ЛАСК

"Истанбул Башакшехир" – "Олимпиакос" П. 20.45 (мск)

Истанбул ББ – Олимпиакос П

"Марибор" – "Русенборг". 21.15 (мск)

Марибор – Русенборг

ЧФР – "Селтик". 21.00 (мск)

ЧФР – Селтик

6 августа, вторник

"Брюгге" – "Динамо" К – 1:0 (1:0)

Гол: Ванакен, 37 – с пенальти.

Брюгге – Динамо К

"Црвена Звезда" – "Копенгаген" – 1:1 (1:0)

Голы: Павков, 44 (1:0). Винн, 84 – с пенальти (1:1).

Црвена Звезда – Копенгаген

ПАОК – "Аякс" – 2:2 (2:1)

Голы: Зиех, 10 (0:1). Акпом, 32 (1:1). Лео Матос, 39 (2:1). Хюнтелар, 57 (2:2).

ПАОК – Аякс

"Динамо" З – "Ференцварош" – 1:1 (1:0)

Голы: Ольмо, 7 (1:0). Шигер, 59 (1:1).

Динамо З – Ференцварош

АПОЭЛ – "Карабах" – 1:2 (0:0)

Голы: Эмрели, 54 (0:1). Гуйе, 69 (0:2). Меркис, 90+5 (1:2).

АПОЭЛ – Карабах

Ответные матчи – 13 августа.

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