Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Расписание и результаты матчей

6 и 7 августа – первые матчи 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.
7 августа, среда
"Краснодар" – "Порту". 20.00 (мск)
"Базель" – ЛАСК. 21.00 (мск)
"Истанбул Башакшехир" – "Олимпиакос" П. 20.45 (мск)
"Марибор" – "Русенборг". 21.15 (мск)
ЧФР – "Селтик". 21.00 (мск)
6 августа, вторник
"Брюгге" – "Динамо" К – 1:0 (1:0)
Гол: Ванакен, 37 – с пенальти.
"Црвена Звезда" – "Копенгаген" – 1:1 (1:0)
Голы: Павков, 44 (1:0). Винн, 84 – с пенальти (1:1).
Голы: Зиех, 10 (0:1). Акпом, 32 (1:1). Лео Матос, 39 (2:1). Хюнтелар, 57 (2:2).
"Динамо" З – "Ференцварош" – 1:1 (1:0)
Голы: Ольмо, 7 (1:0). Шигер, 59 (1:1).
Голы: Эмрели, 54 (0:1). Гуйе, 69 (0:2). Меркис, 90+5 (1:2).
Ответные матчи – 13 августа.
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