Хави: «Барселона» может победить «Баварию» в Мюнхене»
Главный тренер «Барселоны» Хави после поражения от «Бетиса» (0:1) в матче 16-го туре чемпионата Испании поделился ожиданиями от встречи с «Баварией» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Барселона» может победить «Баварию» в Мюнхене, — приводит слова Хави ESPN. — Это наша цель и все зависит только от нас. Мы поедем на один из самых сложных стадионов мира, чтобы сражаться и отдать все силы «.
Игра «Барселона» с «Баварией» состоится 8 декабря. Начало — 23.00 по мск.
После пяти туров группового этапа Лиги чемпионов каталонская команда набрала семь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы E. Мюнхенцы с 15 очками возглавляют группу.
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Дополнительная информация:
https://www.espn.com/soccer/barcelona-espbarcelona/story/4539529/barcelona-boss-xavi-on-crucial-ucl-away-clash-vs-bayern-we-are-capable-of-winning
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