Хави: «Барселона» может победить «Баварию» в Мюнхене»

Главный тренер «Барселоны» Хави после поражения от «Бетиса» (0:1) в матче 16-го туре чемпионата Испании поделился ожиданиями от встречи с «Баварией» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Барселона» может победить «Баварию» в Мюнхене, — приводит слова Хави ESPN. — Это наша цель и все зависит только от нас. Мы поедем на один из самых сложных стадионов мира, чтобы сражаться и отдать все силы «.

Игра «Барселона» с «Баварией» состоится 8 декабря. Начало — 23.00 по мск.

После пяти туров группового этапа Лиги чемпионов каталонская команда набрала семь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы E. Мюнхенцы с 15 очками возглавляют группу.