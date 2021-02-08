Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» (Менхенгладбах) и «Манчестер Сити» пройдет в Будапеште (Венгрия), сообщает 8 февраля официальный сайт УЕФА. Причина — коронавирусные ограничения в Германии.

Игра, как и планировалось, состоится 24 февраля. Начало в 22.00 по московскому времени. Ранее также стало известно, что «Пушкаш Арена» в Будапеште примет матч «Лейпциг» — «Ливерпуль».