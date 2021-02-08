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Матч «Боруссия» М — «Манчестер Сити» перенесен в Будапешт

21:27
&quot;Пушкаш Арена&quot;. Фото Sky Sports.
&quot;Пушкаш Арена&quot;. Фото Sky Sports.
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Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» (Менхенгладбах) и «Манчестер Сити» пройдет в Будапеште (Венгрия), сообщает 8 февраля официальный сайт УЕФА. Причина — коронавирусные ограничения в Германии.

Игра, как и планировалось, состоится 24 февраля. Начало в 22.00 по московскому времени. Ранее также стало известно, что «Пушкаш Арена» в Будапеште примет матч «Лейпциг» — «Ливерпуль».

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