«Манчестер Сити» проведет матчи в групповом турнире Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 с сентября по декабрь. «Горожане» стартуют 9 сентября матчем против «Црвены Звезды». Завершат групповой турнир англичане ответной игрой против сербского клуба, которая пройдет 13 декабря.

«Манчестер Сити» является действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА. В 2023 году английский клуб, обыграв в финальном матче «Интер» со счётом 1:0, впервые в истории завоевал этот трофей. При этом горожане также впервые в своей истории оформили так называемый «требл» — 3 трофея за сезон (победа в чемпионате и Кубке Англии и в Лиге чемпионов) и стали второй английской командой в истории, которая удавалось подобное достижение.

«Манчестер Сити»: расписание матчей в Лиге чемпионов

9 сентября, вторник — 1 тур

22.00. «Манчестер Сити» — «Црвена Звезда»

4 октября, среда — 2 тур

22.00. «Лейпциг» — «Манчестер Сити»

25 октября, среда — 3 тур

22.00. «Янг Бойз» — «Манчестер Сити»

7 ноября, вторник — 4 тур

23.00. «Манчестер Сити» — «Янг Бойз»

28 ноября, вторник — 5 тур

23.00. «Манчестер Сити» — «Лейпциг»

13 декабря, среда — 6 тур

20.45. «Црвена Звезда» — «Манчестер Сити»

«СЭ» на своем сайте будет вести трансляции матчей Лиги чемпионов с формальными событиями (составами, голами, наказаниями и заменами) и более подробно в формате текстового онлайна.

Полный календарь и результаты игр «Манчестер Сити» в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде можно найти на странице команды на сайте «СЭ».