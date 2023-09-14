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Сегодня, 10:00

«Барселона»: расписание матчей в Лиге чемпионов

Стало известно расписание команды «Барселона» в Лиге чемпионов
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК «Барселона».
Фото Reuters

«Барселона» проведет матчи в групповом турнире Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 с сентября по декабрь. Испанский клуб стартует в рамках группы H во вторник, 19 сентября. В этот день каталонцы сыграют против «Антверпена». Завершит «Барселона» групповой турнир ответным матчем против бельгийского клуба, который пройдет 13 декабря.

Кубок Лиги чемпионов УЕФА. Лига чемпионов: расписание матчей группы H

Испанский клуб пять раз в своей истории становился победителем Лиги чемпионов УЕФА. Последний раз «Барселона» завоевывала трофей в 2015 году. Также каталонцы еще трижды играли в финале самого престижного европейского турнира.

«Барселона»: расписание матчей в Лиге чемпионов

19 сентября, вторник — 1 тур

22.00. «Барселона» — «Антверпен»

4 октября, среда — 2 тур

22.00. «Порту» — «Барселона»

25 октября, среда — 3 тур

19.45. «Барселона» — «Шахтер»

7 ноября, вторник — 4 тур

20.45. «Шахтер» — «Барселона»

28 ноября, вторник — 5 тур

23.00. «Барселона» — «Порту»

13 декабря, среда — 6 тур

23.00. «Антверпен» — «Барселона»

«СЭ» на своем сайте будет вести трансляции матчей Лиги чемпионов с формальными событиями (составами, голами, наказаниями и заменами) и более подробно в формате текстового онлайна.

Полный календарь и результаты игр «Барселоны» в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде можно найти на странице команды на сайте «СЭ».

Трофей Лиги чемпионов. Лига чемпионов: расписание матчей группового турнира

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
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