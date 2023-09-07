Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 13:30

Лига чемпионов: расписание матчей группового турнира

Групповой турнир Лиги чемпионов стартует 19 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кубок Лиги чемпионов.
Трофей Лиги чемпионов.
Фото Reuters

Групповой турнир Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 пройдет с 19 сентября по 13 декабря.

Этот розыгрыш ЛЧ в последний раз пройдет в привычном формате: 32 участника основного турнира главного еврокубка разбиты на 8 групп по 4 команды в каждой. Каждая команда проведет по 6 матчей: дважды с каждым соперником — дома на своем поле и в гостях.

Матчи групп Лиги чемпионов традиционно проходят во вторник и среду. Групповой этап ЛЧ стартует матчами 19 и 20 сентября, а заключительные игры назначены на 12 и 13 декабря.

Плей-офф стартует со стадии 1/8 финала в марте 2024 года. Финал Лиги чемпионов 2024 запланирован на 1 июня, решающий матч примет Лондон, стадион «Уэмбли».

В сезоне 2022 / 2023 победителем Лиги чемпионов стал «Манчестер Сити». В финальной игре команда тренера Хосепа Гвардиолы победила «Интер» со счетом 1:0 (единственный гол на 68-й минуте забил испанский полузащитник «горожан» Родри).

«СЭ» на своем сайте будет вести трансляции матчей Лиги чемпионов с формальными событиями (составами, голами, наказаниями и заменами) и более подробно в формате текстового онлайна.

Публикуем расписание матчей групп Лиги чемпионов 2023 / 2024 по группам и датам. Время начала игр — московское.

Группа А

Лига чемпионов, группа А: расписание матчей

20 сентября, среда

1 тур

19.45. «Галатасарай» — «Копенгаген»

22.00. «Бавария» — «Манчестер Юнайтед»

3 октября, вторник

2 тур

22.00. «Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай»

22.00. «Копенгаген» — «Бавария»

24 октября, вторник

3 тур

19.45. «Галатасарай» — «Бавария»

22.00. «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген»

8 ноября, среда

4 тур

23.00. «Бавария» — «Галатасарай»

23.00. «Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед»

29 ноября, среда

5 тур

20.45. «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед»

23.00. «Бавария» — «Копенгаген»

12 декабря, вторник

6 тур

23.00. «Манчестер Юнайтед» — «Бавария»

23.00. «Копенгаген» — «Галатасарай»

Группа B

Лига чемпионов, группа B: расписание матчей

20 сентября, среда

1 тур

22.00. «Севилья» — «Ланс»

22.00. «Арсенал» — ПСВ

3 октября, вторник

2 тур

22.00. «Ланс» — «Арсенал»

22.00. ПСВ — «Севилья»

24 октября, вторник

3 тур

22.00. «Севилья» — «Арсенал»

22.00. «Ланс» — ПСВ

8 ноября, среда

4 тур

23.00. «Арсенал» — «Севилья»

23.00. ПСВ — «Ланс»

29 ноября, среда

5 тур

20.45. «Севилья» — ПСВ

23.00. «Арсенал» — «Ланс»

12 декабря, вторник

6 тур

20.45. «Ланс» — «Севилья»

20.45. ПСВ — «Арсенал»

Группа С

Лига чемпионов, группа C: расписание матчей

20 сентября, среда

1 тур

19.45. «Реал» — «Унион»

22.00. «Брага» — «Наполи»

3 октября, вторник

2 тур

19.45. «Унион» — «Брага»

22.00. «Наполи» — «Реал»

24 октября, вторник

3 тур

22.00. «Брага» — «Реал»

22.00. «Унион» — «Наполи»

8 ноября, среда

4 тур

20.45. «Наполи» — «Унион»

23.00. «Реал» — «Брага»

29 ноября, среда

5 тур

23.00. «Реал» — «Наполи»

23.00. «Брага» — «Унион

12 декабря, вторник

6 тур

23.00. «Наполи» — «Брага»

23.00. «Унион» — «Реал»

Группа D

Лига чемпионов, группа D: расписание матчей

20 сентября, среда

1 тур

22.00. «Бенфика» — «Зальцбург»

22.00. «Реал Сосьедад» — «Интер»

3 октября, вторник

2 тур

19.45. «Зальцбург» — «Реал Сосьедад»

22.00. «Интер» — «Бенфика»

24 октября, вторник

3 тур

19.45. «Интер» — «Зальцбург»

22.00. «Бенфика» — «Реал Сосьедад»

8 ноября, среда

4 тур

20.45. «Реал Сосьедад» — «Бенфика»

23.00. «Зальцбург» — «Интер»

29 ноября, среда

5 тур

23.00. «Бенфика» — «Интер»

23.00. «Реал Сосьедад» — «Зальцбург»

12 декабря, вторник

6 тур

23.00. «Интер» — «Реал Сосьедад»

23.00. «Зальцбург» — «Бенфика»

Группа Е

Лига чемпионов, группа E: расписание матчей

19 сентября, вторник

1 тур

22.00. «Фейеноорд» — «Селтик»

22.00. «Лацио» — «Атлетико»

4 октября, среда

2 тур

19.45. «Атлетико» — «Фейеноорд»

22.00. «Селтик» — «Лацио»

25 октября, среда

3 тур

19.45. «Фейеноорд» — «Лацио»

22.00. «Селтик» — «Атлетико»

7 ноября, вторник

4 тур

23.00. «Атлетико» — «Селтик»

23.00. «Лацио» — «Фейеноорд»

28 ноября, вторник

5 тур

20.45. «Лацио» — «Селтик»

23.00. «Фейеноорд» — «Атлетико»

13 декабря, среда

6 тур

23.00. «Атлетико» — «Лацио»

23.00. «Селтик» — «Фейеноорд»

Группа F

Лига чемпионов, группа F: расписание матчей

19 сентября, вторник

1 тур

19.45. «Милан» — «Ньюкасл»

22.00. «ПСЖ» — «Боруссия» Д

4 октября, среда

2 тур

22.00 «Боруссия» Д — «Милан»

22.00. «Ньюкасл» — «ПСЖ»

25 октября, среда

3 тур

22.00. «ПСЖ» — «Милан»

22.00. «Ньюкасл» — «Боруссия» Д

7 ноября, вторник

4 тур

20.45. «Боруссия» Д — «Ньюкасл»

23.00. «Милан» — «ПСЖ»

28 ноября, вторник

5 тур

23.00. «ПСЖ» — «Ньюкасл»

23.00. «Милан» — «Боруссия» Д

13 декабря, среда

6 тур

23.00. «Боруссия» Д — «ПСЖ»

23.00. «Ньюкасл» — «Милан»

Группа G

Лига чемпионов, группа G: расписание матчей

19 сентября, вторник

1 тур

19.45. «Янг Бойз» — «Лейпциг»

22.00. «Манчестер Сити» — «Црвена Звезда»

4 октября, среда

2 тур

22.00. «Лейпциг» — «Манчестер Сити»

22.00. «Црвена Звезда» — «Янг Бойз»

25 октября, среда

3 тур

22.00. «Лейпциг» — «Црвена Звезда»

22.00. «Янг Бойз» — «Манчестер Сити»

7 ноября, вторник

4 тур

23.00. «Манчестер Сити» — «Янг Бойз»

23.00. «Црвена Звезда» — «Лейпциг»

28 ноября, вторник

5 тур

23.00. «Манчестер Сити» — «Лейпциг»

23.00. «Янг Бойз» — «Црвена Звезда»

13 декабря, среда

6 тур

20.45. «Лейпциг» — «Янг Бойз»

20.45. «Црвена Звезда» — «Манчестер Сити»

Группа H

Лига чемпионов, группа H: расписание матчей

19 сентября, вторник

1 тур

22.00. «Барселона» — «Антверпен»

22.00. «Шахтер» — «Порту»

4 октября, среда

2 тур

19.45. «Антверпен» — «Шахтер»

22.00. «Порту» — «Барселона»

25 октября, среда

3 тур

19.45. «Барселона» — «Шахтер»

22.00. «Антверпен» — «Порту»

7 ноября, вторник

4 тур

20.45. «Шахтер» — «Барселона»

23.00. «Порту» — «Антверпен»

28 ноября, вторник

5 тур

20.45. «Шахтер» — «Антверпен»

23.00. «Барселона» — «Порту»

13 декабря, среда

6 тур

23.00. «Порту» — «Шахтер»

23.00. «Антверпен» — «Барселона»

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы в актуальном виде, статистика и лучшие бомбардиры на сайте «СЭ»

Источник: https://www.sport-express.ru/football/champions-league/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
0
Читайте также
Медведев оценил российский четвертьфинал US Open с Рублевым
Групповой турнир Лиги чемпионов стартует 19 сентября
ФСБ задержала перевозившую запчасти из России для ВСУ группу контрабандистов
Bloomberg заявило о выработке единого подхода G20 по конфликту на Украине
В Кремле ответили Блинкену на обещание передать активы РФ на нужды ВСУ
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: жеребьевка группового турнира 2023 / 2024
«МЮ» и «Бавария» снова сыграют в ЛЧ. В 1999-м они подарили один из главных триллеров в истории футбола
«Ланс» — единственный в этом сезоне клуб, где ни один игрок не имеет опыта выступлений в Лиге чемпионов
Мюллер: «Матчи Лиги чемпионов в середине недели — это нечто особенное в календаре «Баварии»
Тухель остался доволен жеребьевкой групп Лиги чемпионов
Коман: «От этой Лиги чемпионов жду путешествий и новых впечатлений»
Масалитин: «У «ПСЖ» будут возникать проблемы в Лиге чемпионов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«ПСЖ» не включил Верратти и Экитике в заявку на Лигу чемпионов
Новости
RSS RSS
Все новости