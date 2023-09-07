Лига чемпионов: расписание матчей группового турнира

Групповой турнир Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 пройдет с 19 сентября по 13 декабря.

Этот розыгрыш ЛЧ в последний раз пройдет в привычном формате: 32 участника основного турнира главного еврокубка разбиты на 8 групп по 4 команды в каждой. Каждая команда проведет по 6 матчей: дважды с каждым соперником — дома на своем поле и в гостях.

Матчи групп Лиги чемпионов традиционно проходят во вторник и среду. Групповой этап ЛЧ стартует матчами 19 и 20 сентября, а заключительные игры назначены на 12 и 13 декабря.

Плей-офф стартует со стадии 1/8 финала в марте 2024 года. Финал Лиги чемпионов 2024 запланирован на 1 июня, решающий матч примет Лондон, стадион «Уэмбли».

В сезоне 2022 / 2023 победителем Лиги чемпионов стал «Манчестер Сити». В финальной игре команда тренера Хосепа Гвардиолы победила «Интер» со счетом 1:0 (единственный гол на 68-й минуте забил испанский полузащитник «горожан» Родри).

«СЭ» на своем сайте будет вести трансляции матчей Лиги чемпионов с формальными событиями (составами, голами, наказаниями и заменами) и более подробно в формате текстового онлайна.

Публикуем расписание матчей групп Лиги чемпионов 2023 / 2024 по группам и датам. Время начала игр — московское.

Группа А

Лига чемпионов, группа А: расписание матчей

20 сентября, среда

1 тур

19.45. «Галатасарай» — «Копенгаген»

22.00. «Бавария» — «Манчестер Юнайтед»

3 октября, вторник

2 тур

22.00. «Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай»

22.00. «Копенгаген» — «Бавария»

24 октября, вторник

3 тур

19.45. «Галатасарай» — «Бавария»

22.00. «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген»

8 ноября, среда

4 тур

23.00. «Бавария» — «Галатасарай»

23.00. «Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед»

29 ноября, среда

5 тур

20.45. «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед»

23.00. «Бавария» — «Копенгаген»

12 декабря, вторник

6 тур

23.00. «Манчестер Юнайтед» — «Бавария»

23.00. «Копенгаген» — «Галатасарай»

Группа B

Лига чемпионов, группа B: расписание матчей

20 сентября, среда

1 тур

22.00. «Севилья» — «Ланс»

22.00. «Арсенал» — ПСВ

3 октября, вторник

2 тур

22.00. «Ланс» — «Арсенал»

22.00. ПСВ — «Севилья»

24 октября, вторник

3 тур

22.00. «Севилья» — «Арсенал»

22.00. «Ланс» — ПСВ

8 ноября, среда

4 тур

23.00. «Арсенал» — «Севилья»

23.00. ПСВ — «Ланс»

29 ноября, среда

5 тур

20.45. «Севилья» — ПСВ

23.00. «Арсенал» — «Ланс»

12 декабря, вторник

6 тур

20.45. «Ланс» — «Севилья»

20.45. ПСВ — «Арсенал»

Группа С

Лига чемпионов, группа C: расписание матчей

20 сентября, среда 1 тур 19.45. «Реал» — «Унион» 22.00. «Брага» — «Наполи»

3 октября, вторник

2 тур

19.45. «Унион» — «Брага»

22.00. «Наполи» — «Реал»

24 октября, вторник

3 тур

22.00. «Брага» — «Реал»

22.00. «Унион» — «Наполи»

8 ноября, среда

4 тур

20.45. «Наполи» — «Унион»

23.00. «Реал» — «Брага»

29 ноября, среда

5 тур

23.00. «Реал» — «Наполи»

23.00. «Брага» — «Унион

12 декабря, вторник

6 тур

23.00. «Наполи» — «Брага»

23.00. «Унион» — «Реал»

Группа D

Лига чемпионов, группа D: расписание матчей

20 сентября, среда

1 тур

22.00. «Бенфика» — «Зальцбург»

22.00. «Реал Сосьедад» — «Интер»

3 октября, вторник

2 тур

19.45. «Зальцбург» — «Реал Сосьедад»

22.00. «Интер» — «Бенфика»

24 октября, вторник

3 тур

19.45. «Интер» — «Зальцбург»

22.00. «Бенфика» — «Реал Сосьедад»

8 ноября, среда

4 тур

20.45. «Реал Сосьедад» — «Бенфика»

23.00. «Зальцбург» — «Интер»

29 ноября, среда

5 тур

23.00. «Бенфика» — «Интер»

23.00. «Реал Сосьедад» — «Зальцбург»

12 декабря, вторник

6 тур

23.00. «Интер» — «Реал Сосьедад»

23.00. «Зальцбург» — «Бенфика»

Группа Е

Лига чемпионов, группа E: расписание матчей

19 сентября, вторник

1 тур

22.00. «Фейеноорд» — «Селтик»

22.00. «Лацио» — «Атлетико»

4 октября, среда

2 тур

19.45. «Атлетико» — «Фейеноорд»

22.00. «Селтик» — «Лацио»

25 октября, среда

3 тур

19.45. «Фейеноорд» — «Лацио»

22.00. «Селтик» — «Атлетико»

7 ноября, вторник

4 тур

23.00. «Атлетико» — «Селтик»

23.00. «Лацио» — «Фейеноорд»

28 ноября, вторник

5 тур

20.45. «Лацио» — «Селтик»

23.00. «Фейеноорд» — «Атлетико»

13 декабря, среда

6 тур

23.00. «Атлетико» — «Лацио»

23.00. «Селтик» — «Фейеноорд»

Группа F

Лига чемпионов, группа F: расписание матчей

19 сентября, вторник

1 тур

19.45. «Милан» — «Ньюкасл»

22.00. «ПСЖ» — «Боруссия» Д

4 октября, среда

2 тур

22.00 «Боруссия» Д — «Милан»

22.00. «Ньюкасл» — «ПСЖ»

25 октября, среда

3 тур

22.00. «ПСЖ» — «Милан»

22.00. «Ньюкасл» — «Боруссия» Д

7 ноября, вторник

4 тур

20.45. «Боруссия» Д — «Ньюкасл»

23.00. «Милан» — «ПСЖ»

28 ноября, вторник

5 тур

23.00. «ПСЖ» — «Ньюкасл»

23.00. «Милан» — «Боруссия» Д

13 декабря, среда

6 тур

23.00. «Боруссия» Д — «ПСЖ»

23.00. «Ньюкасл» — «Милан»

Группа G

Лига чемпионов, группа G: расписание матчей

19 сентября, вторник 1 тур 19.45. «Янг Бойз» — «Лейпциг» 22.00. «Манчестер Сити» — «Црвена Звезда» 4 октября, среда 2 тур 22.00. «Лейпциг» — «Манчестер Сити» 22.00. «Црвена Звезда» — «Янг Бойз»

25 октября, среда

3 тур

22.00. «Лейпциг» — «Црвена Звезда»

22.00. «Янг Бойз» — «Манчестер Сити»

7 ноября, вторник

4 тур

23.00. «Манчестер Сити» — «Янг Бойз»

23.00. «Црвена Звезда» — «Лейпциг»

28 ноября, вторник

5 тур

23.00. «Манчестер Сити» — «Лейпциг»

23.00. «Янг Бойз» — «Црвена Звезда»

13 декабря, среда

6 тур

20.45. «Лейпциг» — «Янг Бойз»

20.45. «Црвена Звезда» — «Манчестер Сити»

Группа H

Лига чемпионов, группа H: расписание матчей

19 сентября, вторник

1 тур

22.00. «Барселона» — «Антверпен»

22.00. «Шахтер» — «Порту»

4 октября, среда

2 тур

19.45. «Антверпен» — «Шахтер»

22.00. «Порту» — «Барселона»

25 октября, среда

3 тур

19.45. «Барселона» — «Шахтер»

22.00. «Антверпен» — «Порту»

7 ноября, вторник

4 тур

20.45. «Шахтер» — «Барселона»

23.00. «Порту» — «Антверпен»

28 ноября, вторник

5 тур

20.45. «Шахтер» — «Антверпен»

23.00. «Барселона» — «Порту»

13 декабря, среда

6 тур

23.00. «Порту» — «Шахтер»

23.00. «Антверпен» — «Барселона»

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