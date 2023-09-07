Лига чемпионов: расписание матчей группового турнира
Групповой турнир Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 пройдет с 19 сентября по 13 декабря.
Этот розыгрыш ЛЧ в последний раз пройдет в привычном формате: 32 участника основного турнира главного еврокубка разбиты на 8 групп по 4 команды в каждой. Каждая команда проведет по 6 матчей: дважды с каждым соперником — дома на своем поле и в гостях.
Матчи групп Лиги чемпионов традиционно проходят во вторник и среду. Групповой этап ЛЧ стартует матчами 19 и 20 сентября, а заключительные игры назначены на 12 и 13 декабря.
Плей-офф стартует со стадии 1/8 финала в марте 2024 года. Финал Лиги чемпионов 2024 запланирован на 1 июня, решающий матч примет Лондон, стадион «Уэмбли».
В сезоне 2022 / 2023 победителем Лиги чемпионов стал «Манчестер Сити». В финальной игре команда тренера Хосепа Гвардиолы победила «Интер» со счетом 1:0 (единственный гол на 68-й минуте забил испанский полузащитник «горожан» Родри).
«СЭ» на своем сайте будет вести трансляции матчей Лиги чемпионов с формальными событиями (составами, голами, наказаниями и заменами) и более подробно в формате текстового онлайна.
Публикуем расписание матчей групп Лиги чемпионов 2023 / 2024 по группам и датам. Время начала игр — московское.
- Лига чемпионов, группа А: расписание матчей
- Лига чемпионов, группа B: расписание матчей
- Лига чемпионов, группа C: расписание матчей
- Лига чемпионов, группа D: расписание матчей
- Лига чемпионов, группа E: расписание матчей
- Лига чемпионов, группа F: расписание матчей
- Лига чемпионов, группа G: расписание матчей
- Лига чемпионов, группа H: расписание матчей
Группа А
Лига чемпионов, группа А: расписание матчей
20 сентября, среда
1 тур
19.45. «Галатасарай» — «Копенгаген»
22.00. «Бавария» — «Манчестер Юнайтед»
3 октября, вторник
2 тур
22.00. «Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай»
22.00. «Копенгаген» — «Бавария»
24 октября, вторник
3 тур
19.45. «Галатасарай» — «Бавария»
22.00. «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген»
8 ноября, среда
4 тур
23.00. «Бавария» — «Галатасарай»
23.00. «Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед»
29 ноября, среда
5 тур
20.45. «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед»
23.00. «Бавария» — «Копенгаген»
12 декабря, вторник
6 тур
23.00. «Манчестер Юнайтед» — «Бавария»
23.00. «Копенгаген» — «Галатасарай»
Группа B
Лига чемпионов, группа B: расписание матчей
20 сентября, среда
1 тур
22.00. «Севилья» — «Ланс»
22.00. «Арсенал» — ПСВ
3 октября, вторник
2 тур
22.00. «Ланс» — «Арсенал»
22.00. ПСВ — «Севилья»
24 октября, вторник
3 тур
22.00. «Севилья» — «Арсенал»
22.00. «Ланс» — ПСВ
8 ноября, среда
4 тур
23.00. «Арсенал» — «Севилья»
23.00. ПСВ — «Ланс»
29 ноября, среда
5 тур
20.45. «Севилья» — ПСВ
23.00. «Арсенал» — «Ланс»
12 декабря, вторник
6 тур
20.45. «Ланс» — «Севилья»
20.45. ПСВ — «Арсенал»
Группа С
Лига чемпионов, группа C: расписание матчей
20 сентября, среда
1 тур
19.45. «Реал» — «Унион»
22.00. «Брага» — «Наполи»
3 октября, вторник
2 тур
19.45. «Унион» — «Брага»
22.00. «Наполи» — «Реал»
24 октября, вторник
3 тур
22.00. «Брага» — «Реал»
22.00. «Унион» — «Наполи»
8 ноября, среда
4 тур
20.45. «Наполи» — «Унион»
23.00. «Реал» — «Брага»
29 ноября, среда
5 тур
23.00. «Реал» — «Наполи»
23.00. «Брага» — «Унион
12 декабря, вторник
6 тур
23.00. «Наполи» — «Брага»
23.00. «Унион» — «Реал»
Группа D
Лига чемпионов, группа D: расписание матчей
20 сентября, среда
1 тур
22.00. «Бенфика» — «Зальцбург»
22.00. «Реал Сосьедад» — «Интер»
3 октября, вторник
2 тур
19.45. «Зальцбург» — «Реал Сосьедад»
22.00. «Интер» — «Бенфика»
24 октября, вторник
3 тур
19.45. «Интер» — «Зальцбург»
22.00. «Бенфика» — «Реал Сосьедад»
8 ноября, среда
4 тур
20.45. «Реал Сосьедад» — «Бенфика»
23.00. «Зальцбург» — «Интер»
29 ноября, среда
5 тур
23.00. «Бенфика» — «Интер»
23.00. «Реал Сосьедад» — «Зальцбург»
12 декабря, вторник
6 тур
23.00. «Интер» — «Реал Сосьедад»
23.00. «Зальцбург» — «Бенфика»
Группа Е
Лига чемпионов, группа E: расписание матчей
19 сентября, вторник
1 тур
22.00. «Фейеноорд» — «Селтик»
22.00. «Лацио» — «Атлетико»
4 октября, среда
2 тур
19.45. «Атлетико» — «Фейеноорд»
22.00. «Селтик» — «Лацио»
25 октября, среда
3 тур
19.45. «Фейеноорд» — «Лацио»
22.00. «Селтик» — «Атлетико»
7 ноября, вторник
4 тур
23.00. «Атлетико» — «Селтик»
23.00. «Лацио» — «Фейеноорд»
28 ноября, вторник
5 тур
20.45. «Лацио» — «Селтик»
23.00. «Фейеноорд» — «Атлетико»
13 декабря, среда
6 тур
23.00. «Атлетико» — «Лацио»
23.00. «Селтик» — «Фейеноорд»
Группа F
Лига чемпионов, группа F: расписание матчей
19 сентября, вторник
1 тур
19.45. «Милан» — «Ньюкасл»
22.00. «ПСЖ» — «Боруссия» Д
4 октября, среда
2 тур
22.00 «Боруссия» Д — «Милан»
22.00. «Ньюкасл» — «ПСЖ»
25 октября, среда
3 тур
22.00. «ПСЖ» — «Милан»
22.00. «Ньюкасл» — «Боруссия» Д
7 ноября, вторник
4 тур
20.45. «Боруссия» Д — «Ньюкасл»
23.00. «Милан» — «ПСЖ»
28 ноября, вторник
5 тур
23.00. «ПСЖ» — «Ньюкасл»
23.00. «Милан» — «Боруссия» Д
13 декабря, среда
6 тур
23.00. «Боруссия» Д — «ПСЖ»
23.00. «Ньюкасл» — «Милан»
Группа G
Лига чемпионов, группа G: расписание матчей
19 сентября, вторник
1 тур
19.45. «Янг Бойз» — «Лейпциг»
22.00. «Манчестер Сити» — «Црвена Звезда»
4 октября, среда
2 тур
22.00. «Лейпциг» — «Манчестер Сити»
22.00. «Црвена Звезда» — «Янг Бойз»
25 октября, среда
3 тур
22.00. «Лейпциг» — «Црвена Звезда»
22.00. «Янг Бойз» — «Манчестер Сити»
7 ноября, вторник
4 тур
23.00. «Манчестер Сити» — «Янг Бойз»
23.00. «Црвена Звезда» — «Лейпциг»
28 ноября, вторник
5 тур
23.00. «Манчестер Сити» — «Лейпциг»
23.00. «Янг Бойз» — «Црвена Звезда»
13 декабря, среда
6 тур
20.45. «Лейпциг» — «Янг Бойз»
20.45. «Црвена Звезда» — «Манчестер Сити»
Группа H
Лига чемпионов, группа H: расписание матчей
19 сентября, вторник
1 тур
22.00. «Барселона» — «Антверпен»
22.00. «Шахтер» — «Порту»
4 октября, среда
2 тур
19.45. «Антверпен» — «Шахтер»
22.00. «Порту» — «Барселона»
25 октября, среда
3 тур
19.45. «Барселона» — «Шахтер»
22.00. «Антверпен» — «Порту»
7 ноября, вторник
4 тур
20.45. «Шахтер» — «Барселона»
23.00. «Порту» — «Антверпен»
28 ноября, вторник
5 тур
20.45. «Шахтер» — «Антверпен»
23.00. «Барселона» — «Порту»
13 декабря, среда
6 тур
23.00. «Порту» — «Шахтер»
23.00. «Антверпен» — «Барселона»
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