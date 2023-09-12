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Сегодня, 18:54

«Реал Сосьедад» включил Захаряна в заявку на Лигу чемпионов

Алина Савинова
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Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

Российский полузащитник Арсен Захарян попал в заявку «Реал Сосьедад» для участия в групповом турнире Лиги чемпионов сезона-2023/24, сообщается на официальном сайте УЕФА.

В рамках группового турнира ЛЧ «Реал Сосьедад» сыграет против «Интера», «Бенфики» и «Зальцбурга». Первый матч испанская команда проведет 20 сентября с «Интером». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29. За новую команду Захарян дебютировал в матче 3-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса» (0:0). Всего он провел 2 игры в ла лиге.

Арсен Захарян
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал Сосьедад
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