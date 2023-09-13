Команда Эрика тен Хага в групповом раунде Лиги чемпионов сыграет в группе А. В квартет помимо «Манчестер Юнайтед» входят «Галатасарай», «Бавария» и «Копенгаген».

Стартуют красные дьяволы на выезде против «Баварии» 20 сентября, в среду. А групповой раунд закроют домашней игрой против команды Томаса Тухеля 12 декабря, во вторник.

«Манчестер Юнайтед»: расписание матчей в Лиге чемпионов

20 сентября. 22.00. «Бавария» — «Манчестер Юнайтед»

3 октября. 22.00. «Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай»

24 октября 22.00. «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген»

8 ноября. 23.00. «Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед»

29 ноября. 20.45. «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед»

12 декабря. 23.00. «Манчестер Юнайтед» — «Бавария»

«СЭ» на своем сайте будет вести трансляции матчей Лиги чемпионов с формальными событиями (составами, голами, наказаниями и заменами) и более подробно в формате текстового онлайна.

Полный календарь и результаты игр «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде можно найти на странице команды на сайте «СЭ».