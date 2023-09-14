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Сегодня, 16:00

«Бавария»: расписание матчей в Лиге чемпионов

Стало известно расписание команды «Бавария» в Лиге чемпионов
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК «Бавария».
Фото AFP

«Бавария» проведет матчи в групповом турнире Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 с сентября по декабрь. Немецкий клуб стартует в рамках группы А в cреду, 20 сентября. В этот день мюнхенцы сыграют против «Манчестер Юнайтед». Завершит «Бавария» групповой турнир ответным матчем против английского клуба, который пройдет 12 декабря.

Кубок Лиги чемпионов. Лига чемпионов: расписание матчей группы А

Мюнхенцы являются самым титулованным профессиональным футбольным клубом в Германии. На счету у «Баварии» шесть побед в Лиге чемпионов УЕФА. Причем ей удавалось завоевывать самый престижный европейский трофей три раза подряд: в сезонах 1973/1974, 1974/1975, 1975/1976.

Последний раз «Бавария» побеждала в Лиге чемпионов в 2020 году. Тогда же мюнхенцам удалось стать вторым клубом в истории европейского футбола, оформившим «требл» дважды. Также в Лиге чемпионов немецкая команда стала первым клубом в истории, которому удалось выиграть все матчи в отдельно взятом сезоне.

«Бавария»: расписание матчей в Лиге чемпионов

20 сентября, среда — 1 тур

22.00. «Бавария» — «Манчестер Юнайтед»

3 октября, вторник — 2 тур

22.00. «Копенгаген» — «Бавария»

24 октября, вторник — 3 тур

19.45. «Галатасарай» — «Бавария»

8 ноября, среда — 4 тур

23.00. «Бавария» — «Галатасарай»

29 ноября, среда — 5 тур

23.00. «Бавария» — «Копенгаген»

12 декабря, вторник — 6 тур

23.00. «Манчестер Юнайтед» — «Бавария»

«СЭ» на своем сайте будет вести трансляции матчей Лиги чемпионов с формальными событиями (составами, голами, наказаниями и заменами) и более подробно в формате текстового онлайна.

Полный календарь и результаты игр «ПСЖ» в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде можно найти на странице команды на сайте «СЭ».

Трофей Лиги чемпионов. Лига чемпионов: расписание матчей группового турнира

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
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