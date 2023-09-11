Лига чемпионов: расписание матчей группы G
Групповой турнир Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 пройдет с сентября по декабрь.
Команды группы G стартуют во вторник, 19 сентября. В этот день пройдут матчи «Янг Бойз» — «Лейпциг» и «Манчестер Сити» — «Црвена Звезда».
Заключительный, 6-й тур этого квартета назначен на среду, 13 декабря. Групповой раунд закроют игры «Лейпциг» — «Янг Бойз» и «Црвена Звезда» — «Манчестер Сити».
«СЭ» публикует расписание матчей группы G Лиги чемпионов 2023 / 2024. Время начала всех игр — московское.
Группа G
Лига чемпионов, группа G: расписание матчей
19 сентября, вторник
1 тур
19.45. «Янг Бойз» — «Лейпциг»
22.00. «Манчестер Сити» — «Црвена Звезда»
4 октября, среда
2 тур
22.00. «Лейпциг» — «Манчестер Сити»
22.00. «Црвена Звезда» — «Янг Бойз»
25 октября, среда
3 тур
22.00. «Лейпциг» — «Црвена Звезда»
22.00. «Янг Бойз» — «Манчестер Сити»
7 ноября, вторник
4 тур
23.00. «Манчестер Сити» — «Янг Бойз»
23.00. «Црвена Звезда» — «Лейпциг»
28 ноября, вторник
5 тур
23.00. «Манчестер Сити» — «Лейпциг»
23.00. «Янг Бойз» — «Црвена Звезда»
13 декабря, среда
6 тур
20.45. «Лейпциг» — «Янг Бойз»
20.45. «Црвена Звезда» — «Манчестер Сити»
Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».
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