«Лейпциг» проведет матчи в групповом турнире Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 с сентября по декабрь. Немецкий клуб стартует в рамках группы G во вторник, 19 сентября. В этот день команда сыграет против «Янг Бойз». Завершит «РБ Лейпциг» групповой турнир ответным матчем против швейцарского клуба, который пройдет 13 декабря.

Немецкому клубу пока не удавалось выиграть Лигу чемпионов УЕФА. Наивысшая стадия, которой «РБ Лейпциг» удавалось достичь, — это 1/2 финала в сезоне 2019/2020.

«РБ Лейпциг»: расписание матчей в Лиге чемпионов

19 сентября, вторник — 1 тур 19.45. «Янг Бойз» — «Лейпциг» 4 октября, среда — 2 тур 22.00. «Лейпциг» — «Манчестер Сити»

25 октября, среда — 3 тур

22.00. «Лейпциг» — «Црвена Звезда»

7 ноября, вторник — 4 тур

23.00. «Црвена Звезда» — «Лейпциг»

28 ноября, вторник — 5 тур

23.00. «Манчестер Сити» — «Лейпциг»

13 декабря, среда — 6 тур

20.45. «Лейпциг» — «Янг Бойз»

«СЭ» на своем сайте будет вести трансляции матчей Лиги чемпионов с формальными событиями (составами, голами, наказаниями и заменами) и более подробно в формате текстового онлайна.

Полный календарь и результаты игр «РБ Лейпциг» в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде можно найти на странице команды на сайте «СЭ».