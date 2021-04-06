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«Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

23:51
Марко Ройс (слева) и Илкай Гюндоган. Фото ФК «Боруссия».
Марко Ройс (слева) и Илкай Гюндоган. Фото ФК «Боруссия».
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В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» победил дортмундскую «Боруссию» (2:1).

Хозяева открыли счет на 19-й минуте после удара Кевина Де Брейна. Марко Ройс на 84-й минуте сравнял результат. На 90-й минуте победу своей команде принес Фил Фоуден.

Ответная игра состоится в Дортмунде 14 апреля.

Лига чемпионов

1/4 финала

Первый матч

«Манчестер Сити» (Англия) — «Боруссия Д» (Германия) — 2:1 (1:0)

Голы: Де Брейне, 19 (1:0). Ройс, 84 (1:1). Фоуден, 90 (2:1).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Гюндоган, Де Брейне, Эрнандес, Фоуден, Махрез, Бернарду Силва (Габриэл Жезус, 59).

«Боруссия Д»: Хитц, Хуммельс, Аканджи, Морей (Менье, 81), Ройс, Эмре Джан, Рафаэл Геррейру, Дахуд (Дилэйни, 81), Беллингем, Холанн, Кнауфф (Рейна, 63).

Предупреждения: Эмре Джан, 30. Беллингем, 37.

Судья: Хацеган (Румыния).

6 апреля. Манчестер. Стадион «Этихад».

Манчестер Сити — Боруссия Д

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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