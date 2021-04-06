«Манчестер Сити» — «Боруссия»: Фоуден вывел хозяев вперед
6 апреля 2021, 23:48
Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоуден отметился голом в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Он забил на 90-й минуте.
Счет матча — 2:1 в пользу «Сити».
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