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«Манчестер Сити» — «Боруссия»: Фоуден вывел хозяев вперед

6 апреля 2021, 23:48
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Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоуден отметился голом в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Он забил на 90-й минуте.

Счет матча — 2:1 в пользу «Сити».

Манчестер Сити — Боруссия Д

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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