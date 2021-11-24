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Малком оценил шансы «Зенита» на успех в Лиге Европы

03:08

Полузащитник «Зенита» Малком оценил шансы российской команды на успех в Лиге Европы. Сине-бело-голубые сыграли вничью с «Мальме» (1:1) и гарантировали себе третье место в группе Лиги чемпионов, получив путевку в плей-офф Лиги Европы.

«Думаем о том, как пройти как можно дальше. Мы уверены в своих тренерах, в каждом игроке в команде. Продолжим работать — носа не вешаем — и отдавать все свои силы. Теперь мы настроены выиграть дома у «Челси», чтобы закончить выступление в Лиге чемпионов на мажорной ноте», — цитирует пресс-слжбуа УЕФА Малкома.

Мальме — Зенит

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032735--malmo-vs-zenit/

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Евгений Козинов все материалы автора

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