Малком не считает, что «Зенит» может быть доволен ничьей с «Мальме»

Нападающий «Зенита» Малком после ничьей с «Мальме» (1:1) в Лиге чемпионов отметил, что такой результат не может удовлетворить сине-бело-голубых. По его словам, команда ехала за победой.

— В моменте с первым пенальти, когда голкипер влетел в Вендела, и все это выглядело достаточно страшно, вы были в самой гуще событий. Что вообще произошло в том эпизоде?

— Думаю, не только для меня, но для всего футбольного мира — это чистый пенальти и красная карточка. Точно такая же ситуация была у Сердара в матче против «Сочи», а сейчас она повторилась в ЛЧ. И подобные моменты судьи не должны пропускать, потому что любая ошибка тут может стоить очень дорого. Поэтому нужно очень внимательно смотреть ВАР, так как это — пенальти и железное прямое удаление.

— «Зенит» может быть доволен этим результатом, или команда уезжает домой с негативными эмоциями?

— Нет-нет, конечно, тут нечем довольствоваться, потому что мы приехали в Швецию за победой. Прекрасно знаем свои лучшие качества и силу, и пусть нам сегодня не всегда удавалось их проявлять, но набранное очко вывело нас в плей-офф Лиги Европы. Несмотря на это, в матче против «Челси» мы будем играть только на победу, чтобы, например, стать лучшими среди третьих команд.