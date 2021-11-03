Сутормин признался, что «Зенит» верит в выход в плей-офф Лиги чемпионов

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин после поражения от «Ювентуса» (2:4) в матче Лиги чемпионов отметил, что сине-бело-голубые верят в выход в плей-офф.

— В какой момент почувствовали, что уверенность вернулась? «Зенит» заиграл по-другому примерно с 20-й минуты.

— Взяли мяч под контроль. Нужно начинать так играть с первых минут — важно разобраться, почему ментально нам это не удалось. Понимаем, что можно и нужно играть с такими командами, как «Ювентус». И сегодня у нас были подходы и моменты — но так надо играть с первой минуты по девяностую, чего у нас пока нет в Лиге чемпионов.

— Есть ли еще шансы на выход из группы?

— Верим, конечно. Остались игры с «Мальме» на выезде и с «Челси» дома. Будем делать все возможное, а там дальше посмотрим, как говорится.