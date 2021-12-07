Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал о подготовке команды к матчу 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

— Вы много раз играли против «Челси». Какой матч для вас наиболее памятный?

— Много играл, да, но я помню один матч на «Стэмфорд Бридж», в котором «Ливерпуль» победил 3:1 или 2:1. Я тогда забил — вот почему я помню.

— Матч с «Челси» с турнирной точки зрения не имеет значения — «Зенит» останется третьим в группе. Как это повлияет на команду? Будете ли вы играть раскрепощеннее, так как результат не будет давить?

— Для нас это матч важен. Мы должны показать, на что способны. Хотелось бы на хорошей волне подойти к воскресному матчу с «Динамо». Мы фокусированы, нужно биться за герб на груди. Дома перед своими болельщиками хочется сыграть хорошо, нам нечего терять.

— Матч с «Динамо» более важен для вас?

— Самая важная игра — следующая. Мы сфокусированы, на завтрашней встрече. А после этого будем концентрироваться на воскресенье. Очень важно для команды победить, чтобы обрести уверенность. Все зависит от нас.

Матч «Зенит» — «Челси» состоится 8 декабря в 20.45 (мск). «Зенит» уже потерял все шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов и выступит в Лиге Европы.