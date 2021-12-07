Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу Лиги чемпионов против «Челси»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

— Как настроить команду на результат, когда он не имеет значения? Или на «Челси» дополнительная мотивация не нужна?

— Игра в Лиге чемпионов уже мотивация, запредельная. Не было ни одного матча «Зенита», даже когда мы уже гарантировали чемпионство за несколько туров до финиша, мы играли в полную силу. Мы стараемся всегда играть по максимум. Возможно, не всегда получается, но желание у всех такое есть.

— Чистяков дисквалифицирован, Крицюк травмирован. Остальные полностью готовы?

— Крицюк продолжает реабилитацию, остальные могут сыграть.

Встреча «Зенит» с «Челси» состоится 8 декабря в Санкт-Петербурге. Петербургская команда потеряла шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов и выступит в Лиге Европы.