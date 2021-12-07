Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу Лиги чемпионов против «Челси»

12:20
Теги:

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

— Как настроить команду на результат, когда он не имеет значения? Или на «Челси» дополнительная мотивация не нужна?

— Игра в Лиге чемпионов уже мотивация, запредельная. Не было ни одного матча «Зенита», даже когда мы уже гарантировали чемпионство за несколько туров до финиша, мы играли в полную силу. Мы стараемся всегда играть по максимум. Возможно, не всегда получается, но желание у всех такое есть.

— Чистяков дисквалифицирован, Крицюк травмирован. Остальные полностью готовы?

— Крицюк продолжает реабилитацию, остальные могут сыграть.

Встреча «Зенит» с «Челси» состоится 8 декабря в Санкт-Петербурге. Петербургская команда потеряла шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов и выступит в Лиге Европы.

Лига чемпионов. Группа H
08 дек, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Челси

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Гоша Чернов все материалы автора
Читайте также
Как не заболеть во время тренировок зимой? Советы от чемпионки России по легкой атлетике
Машина упала в реку после ДТП в Москве
4
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры