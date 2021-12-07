Хакими рассказал о совместной игре с Месси в «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими рассказал, что думает о форварде Лионеле Месси и главном тренере парижан Маурисио Почеттино.

«Рад играть с отличными футболистами, наслаждаюсь этим. Рядом с Месси я чувствую себя все лучше и лучше. Он великий игрок, все это знают. Мы должны адаптироваться к нему. Мы все лучше узнаем друг друга, так что скоро сможем приносить команде максимум.

Почеттино сосредоточен на «ПСЖ» и ближайшем матче, он хочет улучшить нашу игру. Мы также сосредоточены на том, чтобы добиваться больших результатов», — цитирует Хакими RMC Sport.

7 декабря «ПСЖ» дома встретится с «Брюгге» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Начало — в 20.45 по московскому