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«Локомотив» оштрафован за нарушение регламента УЕФА

30 ноября 2020, 22:38
Стадион &quot;Локомотива&quot; &quot;РЖД Арена&quot;. Фото Википедия.
Стадион &quot;Локомотива&quot; &quot;РЖД Арена&quot;. Фото Википедия.
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Как стало известно «СЭ», «Локомотив» оштрафован за нарушение регламента УЕФА Return to play.

За нарушение «антиковидного» регламента зрителями (социальная дистанция и отсутствие масок) нижнего яруса южной трибуны во время домашнего матча Лиги чемпионов клуб оштрафован на 5000 евро.

В случае рецидива, клубу могут грозить более суровые санкции, вплоть до закрытия трибуны.

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