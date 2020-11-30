«Локомотив» оштрафован за нарушение регламента УЕФА
30 ноября 2020, 22:38
Как стало известно «СЭ», «Локомотив» оштрафован за нарушение регламента УЕФА Return to play.
За нарушение «антиковидного» регламента зрителями (социальная дистанция и отсутствие масок) нижнего яруса южной трибуны во время домашнего матча Лиги чемпионов клуб оштрафован на 5000 евро.
В случае рецидива, клубу могут грозить более суровые санкции, вплоть до закрытия трибуны.
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