«Ливерпуль» стал первым английским клубом, выигравшим все матчи в группе Лиги чемпионов
01:13
«Ливерпуль» на выезде обыграл «Милан» (2:1) в 6-м туре Лиги чемпионов. «Красные» выиграли все шесть матчей в группе.
Как сообщает пресс-служба УЕФА, «Ливерпуль» стал первым английским клубом, который выиграл в отдельном розыгрыше все 6 матчей группового турнира.
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