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«Ливерпуль» стал первым английским клубом, выигравшим все матчи в группе Лиги чемпионов

01:13
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«Ливерпуль» на выезде обыграл «Милан» (2:1) в 6-м туре Лиги чемпионов. «Красные» выиграли все шесть матчей в группе.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, «Ливерпуль» стал первым английским клубом, который выиграл в отдельном розыгрыше все 6 матчей группового турнира.

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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