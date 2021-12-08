«Ливерпуль» стал первым английским клубом, выигравшим все матчи в группе Лиги чемпионов

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Милан» (2:1) в 6-м туре Лиги чемпионов. «Красные» выиграли все шесть матчей в группе.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, «Ливерпуль» стал первым английским клубом, который выиграл в отдельном розыгрыше все 6 матчей группового турнира.