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Определились 12 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов

01:12
Нападающий «Аякса» Себастьен Алле. Фото УЕФА
Нападающий «Аякса» Себастьен Алле. Фото УЕФА
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Завершился групповой турнир Лиги чемпионов в группах А, В, С и D.

В группе А первое место занял «Манчестер Сити» (12 очков), а вторым стал «ПСЖ» (11).

Группу В выиграл «Ливерпуль». Команда Юргена Клоппа победила во всех шести матчах и набрала 18 очков. На второе место благодаря победе над «Порту» (3:1) в последнем туре вышел «Атлетико», который набрал семь очков.

Еще одной командой, показавшей стопроцентный результат, стал «Аякс». Команда выиграла все матчи в группе С. Вторым с девятью очками стал «Спортинг».

Победителем группы D стал «Реал» (15 очков). «Интеру» для второго места и выхода в плей-офф хватило десяти очков.

Места в плей-офф на 7 декабря обеспечили 12 команд: «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Атлетико», «Аякс», «Спортинг», «Реал», «Интер», а также «Бавария», «Челси», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед».

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры